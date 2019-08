Totaalne segadus: II samba reform võib tulla kahes osas

Koalitsioonilepingus on kirjas, et teise pensionisamba reform tuleb 2019. aastal vastu võtta, aga samas pole täpsustatud, millal ja mitmes osas see peaks jõustuma. Samal ajal näitab ametnike senine kogemus, et ka väiksemaid maksumuudatusi ja IT-arendusi rakendatakse 6 kuni 12 kuud või kauemgi.