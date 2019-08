Vaata, milliseid uusi sõiduautosid ostavad eestlased kõige rohkem

Juulis müüdi 2426 uut sõiduautot, mida on ligi kolmsada rohkem kui mullu. Kokkuvõttes on tänavu seitsme kuuga müüdud 16359 uut sõiduautot, mis ületab möödunud aasta sama perioodi tulemuse 0,2 protsenti.

Jätkuvalt on tarbijate hulgas populaarsemateks segmentideks keskmised maasturid ja väiksemad keskklassi autod, milliste osakaal oli juulis vastavalt 26,3 protsenti ja 23,8 protsenti. Hübriidautod moodustasid juulis umbes kümnendiku kogu müügist ja elektriautosid läks kaubaks 12.

Tarbesõidukite müük on tänavu olnud kerges languses ja see jätkus ka juulis, mil müük jäi 1,2 protsenti alla möödunud aasta juulikuu tulemusele. Seitsme kuu kokkuvõttes on tarbesõidukite müük langenud 6,3 protsenti.