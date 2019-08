Riik loodab kümne aastaga taastuvenergia toetused nullini viia

Lähiriikide kogemus näitab, et toetuste osakaal kujuneb sellistel oksjonitel nullilähedaseks ehk taastuvenergia on ka peale maksmata kasumlik. Kui seni maksavad tarbijad iga tuulikust tuleva megavatt-tunni elektri eest tootjale üle 53 euro toetust, siis aastaks 2030 loodab riik taastuvenergia toetused nullini viia.

Sinna liigutakse samm-sammult ehk vähempakkumiste abil. See tähendab, et riik seab eesmärgi, kui palju on taastuvenergiat vaja turule saada, ja siis taastuvenergia arendajad ütlevad, mis on vähim toetuse määr, mida nad vajavad, vahendas «Aktuaalne kaamera».