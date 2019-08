Kinnisvaraturg hangub teist aastat järjest

Tehingute arv on alates 2018. aastast kahanenud nii üldiselt ostu-müügitehingute osas kui ka kitsamalt korteriturul. Eelmisel aastal vähenes tehingute arv esimeses, teises ja neljandas kvartalis kuus 6–8 protsenti, tänavu on hoog veidi raugenud. Esimeses kvartalis püsis ostu-müügitehingute arv enam-vähem mullusel tasemel ning viimati teises kvartalis langes taas ligi kolm protsenti. Korteritega tehtud tehingute arv Tallinnas väheneb juba neli kvartalit järjest vahemikus 4–8 protsenti.

«Kinnisvaraturg ei moodusta ühte homogeenset tervikut. Kui kinnisvaratehingutel võtta indikaatoriks korterimüügi tehingute arv, siis aastataguse ajaga võrreldes on korteritehingud juba neljandat kvartalit Tallinnas ligi viis protsenti languses. Väljaspool Tallinna on olnud mõningane, nullilähedane tõus või siis ka mõningane miinus,» möönis kinnisvaralektor ja kinnisvarateemalise käsiraamatu autor Tõnu Toompark. «Mis selle taga on – Tallinn on suurim tõmbekeskus. Kõik, mis Tallinnas toimub, hakkab mujale ka levima.»