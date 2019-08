Maailma rikkaimad kaotasid mustal esmaspäeval 117 miljardit

See pole aga ainus jõud, mis viimastel nädalatel jõukatelt nende varasid on viinud. Viimasel üheksal nädalal on Hong Kongis toimunud meeleavaldused ummistanud finantskeskuse tänavaid, takistanud finantskasvu ning mõjunud halvasti kohalikele börsihindadele. Kümme rikkaimat ärimeest, kelle varad Hong Kongi põhistest ettevõtetest pärinevad, on kaotanud kokku 19 miljardit dollarit.