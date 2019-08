Oleg Ossinovski läks Leedu vastu Brüsselisse

Skinest kaebas, et Lietuvos Geležinkeliai (LG) ja selle tütarfirmad LG Cargo, Geležinkeliu Tiesimo Centras (GTC) ja Vilniaus Lokomotyvų Remonto Depas (VLRD) moonutasid konkurentsi. Samuti kahtlustab Skinest riigifirmat oma tütarfirmadele ebaseadusliku riigiabi andmises.

Kaebus esitati Euroopa Komisjoni konkurentsiametile juunis ja Brüssel saatis seepeale päringu Leedu valitsusele, mis palus vastusteks ajapikendust. Vastuseid on oodata septembri algul.

Skinest Baltija kaebab, et kõik kolm LG tütarfirmat ostavad kaupu ja teenuseid mitteavalikult ning seavad hangetele väga lühikesed pakkumiste esitamise tähtajad.

Firma on pöördunud ka Leedu kohtu poole seoses LG tütarfirmade kahe hankega: VLDR kaubaveo vedurihange ja LG Cargo vedurihange.

Juunis teatas Leedu riigihangete büroo, et LG tütarfirmad peavad hankeid korraldama riigihangete seaduse alusel. LG teatas vastu, et see teeks nende tütarfirmade konkurentsitingimused halvemaks.