Maksuamet: firmad viivad laenudena aina rohkem raha Eestist välja

Amet märkis aga, et laenamise ja laenude tagastamise tendents on kvartalite lõikes erinev, mistõttu vaid kvartalipõhistele andmetele tuginedes põhjapanevaid järeldusi teha ei tasuks. Mullu liikus kokkuvõttes rohkem laenuraha Eestisse tagasi, kui läks välja.

Riigikogu võttis 2017. aasta juunis vastu tulumaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muudatused, millega muu hulgas täpsustati varjatud kasumieraldiste maksustamise korda. Seadusele lisatud maksudest kõrvalehoidumise säte täpsustab, et maksu-ja tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et olemuselt on tegemist kasumieraldisega.