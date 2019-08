Eesti suurim tanklakett tahab vallutada Leedu

Ettevõtte turuosa jääb Leedus Moppeli sõnul veel alla 10 protsendi, samas näeb ta seal kasvuks kõvasti ruumi. «Kui Eestis on konkurentsiamet meile mõista andnud, et mõnes piirkonnas oleme lähedal domineerivale turupositsioonile ja turuosa kasvatamisega peame olema ettevaatlikud, siis Leedu on meile kasvamiseks suurepärane koht. Tänaseks on üldteada fakt, et Leedus on Baltimaade odavaim ja Eestis kalleim diislikütus, ning et hinnavahe tulevikus pigem kasvab kui kahaneb,» rääkis Moppel.