Paksu verd tekitanud Reidi tee valmib aasta lõpuks

Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann ütles BNS-ile, et kuigi Tallinna linnavalitsus otsustas juunis Reidi tee ehitamisel laiema lahenduse ehk esmase projekti kasuks, siis ehituse maksumus sellest muutunud ei ole. Lepingu kogumaksumus koos ettenägemata tööde reserviga ja käibemaksuga on ligikaudu 38,1 miljonit eurot.

Reidi tee ehituse töövõtuleping sõlmiti mullu 25. juunil, lõpptähtaeg on tänavu 27. detsembril. Ehitustöid teostavad KMG Inseneriehituse OÜ ja Verston OÜ. Kaasfinantseerijateks on AS Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ ja AS Tallinna Sadam.