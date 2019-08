USA kuulutas Hiina valuutamanipulaatoriks

Vaid mõned tunnid enne otsuse väljakuulutamist kukkus Trump Twitteris Hiinat sõimama ja kutsus föderaalreservi üles tegutsema. President säutsus, et Hiina on kasutanud sarnaseid trikke korduvalt ka minevikus ning kahjustanud seeläbi USA töökohti, ärisid ja põllupidajaid. «Mitte enam!» lisas ta.

Hiina keskpank lasi esmaspäeval oma valuutal kukkuda esimest korda viimase kümne aasta jooksul alla seitsme jüaani dollari kohta. Pekingi käik tuleb pärast seda, kui Trump lubas möödunud nädalal kehtestada tollid kõigile Hiina importkaupadele, mis polnud seni veel maksustatud. Kokku on selliseid kaupu ligemale 300 miljardi dollari väärtuses.

Kaks maailma suurimat majandust on taaskäivitanud mõnda aega tagasi katkenud kaubandusläbirääkimised, et lõpetada nüüdseks juba üle aasta lõõmanud konflikt. Samas pole läbirääkimised kuigi sujuvalt edenenud, sest kumbki pool ei taha eriti järeleandmisi teha. Vähemalt hetkel paistab, et ka uued kõnelused jooksevad ummikusse.

USA pole kuulutanud ühtegi riiki valuutamanipulaatoriks pärast 1994. aastat, mil president Bill Clinton lasi kuulutada Hiina valuutaga manipuleerijaks. Taoline kuulutamine ei too otseselt kaasa mingisuguseid tagajärgi ja on pigem sümboolne avaldus, kuid see on mõeldud provokatsioonina. Lisaks annab see rahvusvahelisele kogukonnale teada, et USA ei usalda seda riiki.