Hiina ettevõtted peatasid USA põllumajandustoodete ostmise

«Hiina ei välista ajutiselt ka võimalust kehtestada täiendavad tariifid USA põllumajandustoodetele pärast 3. augustit sõlmitud lepete osas ning vastavad Hiina ettevõtted on peatanud USA põllumajandustoodete ostmise,» vahendas Hiina uudisteagentuur Xinhua riikliku arengu- ja reformikomisjoni ning kaubandusministeeriumi avaldust.

Hiina jüaan ehk renmimbi oli varem langenud madalaimale tasemele dollari suhtes alates 2010. aasta augustist, vallandades spekulatsioonid, et Peking lubab vastusammuna USA imporditollidele oma valuuta väärtusel langeda.

USA president Donald Trump on süüdistanud Hiinat pikka aega oma valuuta väärtuse kunstlikult madalana hoidmises, et toetada eksporti. Peking on selliseid etteheiteid alati tõrjunud.