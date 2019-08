Zuckerberg vassib ja nihverdab jälle maksudega

Samas on kasum ja makstud maksud üllatavalt väikesed. Nii on kasum vaid veidi üle 15 miljoni Rootsi krooni (1,4 miljonit euro) nagu ka aasta varem. Teisisõnu on Facebooki Rootsi filiaali kasumimarginaal kõigest kaks protsenti, kuid grupil on see samal aastal umbes 40 protsenti. Samuti vaatamata ettevõtte Rootsi filiaali tulude järsule kasvule eelmisel aastal, maksab Facebook endiselt kõigest 6,8 miljoni Rootsi krooni (637 795 euro) jagu makse.