Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur: kui Ameerika köhatab, siis Euroopa rapub

Euroopa tootjate tulemused on olnud oodatust kesisemad, USA Föderaalreserv langetas üle pika aja intressimäära, õhus on üha uued kaubandustollid ja Brexitist pole endiselt selgust.

Vitsuri sõnul tuleb majandusprotsesside jälgimiseks tingimata hoida silma peal Ameerika poliitikal, sest kuni Ühendriigid omavad majandusmaailmas kõige rohkem hoobasid, siis ta ka raputab enim: «See vana ütlus, et kui Ameerika köhatab, siis Euroopa rapub, see on õige – ja terve maailm ka.»