USA kaubanduskett jätkab massitulistamistest hoolimata relvade müümist

El Paso tulistamise järel ütles Walmarti tegevjuht Doug McMillon Instagramis, et «ei suuda uskuda», et nädala jooksul leidis poodides aset kaks tulistamist.

«Minu süda valutab El Paso kogukonna pärast, eriti partnerite ja klientide pärast poes 2201 ja ohvrite perede pärast,» kirjutas ta. «Ma palvetan nende eest ja loodan, et te ühinete minuga.»

Walmarti asutaja Sam Walton armastas relvasid sellisel määral, et USA relvatootja Remington nimetas ühe oma jahipüssidest tema järgi. Jaehiid rõhutab aga, et selle sihtrühm on täpsuslaskurid ja jahimehed.