Alkoturism on tagasi: soomlased püstitavad Tallinki laevadel rekordeid

«Kindlasti on näha kaasaostude mahu suurenemist olulisel määral. Need inimesed, kes reisivad, ostavad ka kaupa laevalt kaasa. Sellist aktiviseerumist on näha alates 1. juulist,» ütles Nõgene BNS-ile.

«Esiteks on seda vara hinnata, teiseks on seda ka keeruline hinnata – juulikuu on kõige suurem reisimise kuu niikuinii. Seda, kas muudel perioodidel hakkab tulema inimesi juurde, saab hinnata siis, kui august, september ja oktoober on möödas,» rääkis Tallinki juht ja lisas, et juulis reisib palju muude piirkondade turiste, näiteks Aasiast, Kesk-Euroopast ja Lõuna-Euroopast, mistõttu on juulikuu pealt sellise hinnangu andmine ennatlik.