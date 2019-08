Elering parandas juhatuse soolist tasakaalu

Kalle Kilk on kuulunud ettevõtte juhatusse kaks ametiaega ja tal on elektroenergeetika doktorikraad TTÜst. Riina Käi tuleb Eleringi juhatusse Tallinnas Veest, kus ta töötas finantsdirektori ja juhatuse liikmena, teatas Elering.

«Uue finantsjuhi sihtotsingu puhul seadsime kõrged nõudmised: kogemus börsil noteeritud ja reguleeritud äris tegutseva suure erakapitali põhise ettevõtte finantsjuhina, kellel on lisaks finantsvaldkonna kogemusele ka laialdased juhtimisalased oskused ning muutustele avatud mõttelaad. Riina vastas kõikidele seatud nõudmistele. Väheoluline polnud ka see, et finantsjuhi positsiooni vabanemisel soovisime parandada soolist tasakaalu Eleringi juhatuses,» sõnas Veskimägi.