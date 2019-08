Tallink vedas juulis rekordilise arvu reisijaid

Lisaks reisijaterekorditele püstitas ettevõte ka uue juulikuus veetud kaubaveoühikute rekordi, vedades selle aasta juulis kokku 29 967 ühikut kaupa, mis on 1,1 protsendi võrra rohkem kui samas kuus eelmisel aastal. Kuigi veetud reisijate sõidukite arv juulikuus polnud sel korral rekordiline, on juulis veetud 155 297 sõidukit siiski ühe protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal samas kuus veetud sõidukite arv.

Kuigi suurim hulk ettevõtte reisijatest pärineb Tallinki koduturu riikidest Eestist, Soomest, Rootsist ja Lätist, suureneb sarnaselt eelmistele aastatele endiselt Aasiast tulnud reisijate arv. Lisaks Aasia reisijatele on aga märgata ka Euroopa riikidest saabuvate reisijate arvu kasvu, sealhulgas enim on kasvanud Saksamaalt, Itaaliast, Prantsusmaalt ja Suurbritanniast tulnud reisijate arvud.

«Oleme selle nimel kõvasti tööd teinud, et meie kõrghooaeg – juulikuu – oleks meie jaoks nii edukas kui vähegi võimalik. Rekordilisele tulemusele on kindlasti kaasa aidanud aasta alguses tehtud laevade uuendused, suurem tähelepanu klienditeeninduse edendamisele, mitmed uuendused ja kaasaegsed teenused, mille eesmärgiks on pakkuda meiega reisivatele klientidele suurimat mugavust ning parimaid elamusi,» kommenteeris statistikat Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«Rõõm on täheldada, et lisaks Aasia reisijatele on Läänemerel reisimise vastu huvi kasvamas ka Euroopas ja et oleme suutnud oma laevadele reisima meelitada inimesi pea igast maailma nurgast. Kuid kõrghooaeg pole veel lõppenud, seega tegutseme sihikindlalt edasi ning jätkame tööd selle nimel, et meile pandud ootusi ületada,» lisas Nõgene.