Hiina jüüan langes USA dollari suhtes üheksa aasta madalaimale tasemele

Riigisiseselt kasutatav jüüan langes samuti, kukkudes tasemele 7,0307 ühe dollari kohta, mis on madalaim alates 2008. aastast.

USA president Donald Trump on süüdistanud Hiinat pikka aega oma valuuta väärtuse kunstlikus madalana hoidmises, et toetada eksporti. Peking on selliseid etteheiteid alati tõrjunud.