Hiina lubas Trumpi uutele tollidele vastu lüüa, kaubanduskõnelused võivad laguneda

Hiina poolt hiljuti määratud uus saadik ÜROs Zhang Jun ütles, et Peking võtab Ühendriikide vastu kasutusele «piisavad vastumeetmed». Zhang kritiseeris teravalt Trumpi otsust ja leidis, et tema ähvardus on praeguste kaubanduskõneluste valguses äärmiselt vastutustudnetu. «Hiina positsioon on väga selge - kui USA tahab rääkida, siis me räägime ja kui nad tahavad võidelda, siis me võitleme,» ütles saadik reporteritele New Yorgis.