Maailma kõige rikkam inimene müüs sellel nädalal 1,8 miljardi eest aktsiaid, miks?

Börsi- ja väärtpaberikomisjoni andmetel müüs Bezos kolmapäeval ligikaudu 960 000 aktsiat väärtusega 1900 dollarit tükk. Amazoni aktsia on kasvanud sellel aastal ligemale 25 protsenti, kuigi möödunud kvartali majandustulemused jäid oodatust nõrgemaks. Isegi pärast niivõrd suurt aktsiate müüki on Bezos endiselt suure edumaaga maailma kõige rikkam inimene. Tema varade väärtuseks on hetkel hinnanguliselt 117 miljardit dollarit.

Bezos on varem öelnud, et ta müüb umbes miljardi dollari eest Amazoni aktsiaid aastas, et finantseerida oma kosmoseettevõtet Blue Origin, mis konkureerib Elon Muski SpaceX-iga, et muuta kosmosetransport odavamaks. Amazoni tegevjuht lubas varem sellel aastal investeerida kosmoserakettide arendamsise varasemast veelgi rohkem raha.