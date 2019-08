iPhone'i müük võib järsult kahaneda

Finantskonsulatsioonifrma Wedbush Securities teatas reedel Apple'i investoritele, et tollid võivad pühkida järgmisel aastal ainuüksi Ühendriikides iPhone'i müügist kuus kuni kaheksa miljonit dollarit. Taoline stsenaarum vähendaks ettevõtte 2020. aasta kasumit ligemale nelja protsendi võrra. Investorid kardavad, et tollid kergitavad iPhone'i hindu kõikjal maailmas.

Trump sätsus neljapäeval Twitteris, et paneb septembrist 10-protsendise tollimaksu kõigile Hiina importkaupadele, mis pole seni veel maksustatud. Taolisi kaupu on umbes 300 miljardi dollari väärtuses ja paljud sellistest toodetest on tegelikult valmistatud USA ettevõtete poolt.