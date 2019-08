Trumpi kirstunael

Juba sama aasta juulis ründas Trump Föderaalreservi selle eest, et keskpank mitu korda baasintressi tõstis. Meeleolud aktsiaturgudel ei olnud möödunud aastal nii roosilised kui Trumpi esimesel valitsemisaastal, mille kohta sai ta raporteerida, et aktsiaindeks tegi 84 uut rekordit ning börsidel loodi seitsme triljoni dollari väärtuses uut rikkust.

Trump oli pahane, et baasintressi alandamise asemel, mis börsitõusule uue impulsi andnuks, keskpank seda hoopis tõstis.

Sel kolmapäeval langetaski Föderaalreserv esimest korda pärast finantskriisi taas baasintressi, kuid esialgu see börsitõusu kaasa ei toonud. Põhjuseks on Donald Trump ise, kelle tollipoliitika on majandusele pigem halb kui hea.