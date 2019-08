Saaremaa viina valmistaja müük on kokku tõmbunud

Altia Eesti teenis mullu 23,8 miljoni eurose käibe juures pea 80 000 eurot miinust. Tegevjuht Imre Avalo kirjutas majandusaasta aruandes, et tulu languse taga on üleüldine Eesti alkoholituru kahanemine. Samuti see, et suur osa napsumüügist on kolinud Läti piirile.