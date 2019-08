Tallinna lennujaam purustab rekordeid

Keskmine täituvus kasvas regulaarlendudel rekordilise 81 protsendini. «Vaatamata suhteliselt soojale suveilmale Eestis on reisijate nõudlus just suviste puhkusereiside järele püsinud väga tugev ja keskmine lennukite täituvus on tõusnud rekordkõrgele. Suvega on turuosa endale kõvasti juurde haaranud airBaltic ning kasvatanud seda aasta algusega võrreldes 7 protsenti,» selgitas Pärgmäe.