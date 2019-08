Ambitsioonikas plaan: Tallink noolib ühe maailma kõige vägevama lennujaama alkoholiäri

Mitmed nimetatud osalejatest on väljaandele siiski öelnud, et lepinguga kaasnevad finantsriskid on liiga suured ja seepärast nad tõenäolised pakkumist ei esita. Pakkumine pidi algselt lõppema 5. augustil, kuid lennujaam pikendas tähtaega, sest nende sõnul on huvi hiljuti käivitatud likööri- ja tubakakontsessioonide vastu väga suur. Lisaks võimaldab ajapikendus osalejatel paremini tutvuda hiljuti välja kuulutatud muudatustega Singapuri tubakamüügi seaduses.