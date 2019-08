65-aastane endine Saksa pankur otsustas hakata YouTube staariks

65-aastane Herpolsheimer asutas juulis YouTube kanali nimega «Money Manni», millesse üles pandud videodes selgitab ta finantsmaailma tööpõhimõtteid nii, et tavainimene sellest aru saaks. Näiteks on ta juba selgitanud laenamist ja laenude võtmist. Herpolsheimeri kanali sihtgrupiks on alla 30-aastased inimesed, kellest paljud ei suuda mõista tänapäeva maailma ülikeerulist rahandusmaailma.