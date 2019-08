Trump lubas maksustada kõik Hiina importkaubad, sealhulgas iPhone'i

Trump säutsus Twitteris, et kaubanduskõnelused kahe suurriigi vahel jätkuvad, kuid alates esimest septembrist hakkab kehtima 10-protsendine toll kõigile Hiinast saabuvatele kaupadele, mis pole seni veel maksu alla läinud. Veel samal päeval ütles ta Valges Majas toimunud pressikonverentsil ajakirjanikele, et ta võib tõsta selle protsendi 25 peale, kui Hiina ei tee kõnelustel piisavalt kompromisse.

Trump toonitas taaskord, et tollid ei lähe USA tarbijale mitte midagi maksma, kuigi sisuliselt kõik senised uuringud väidavad vastupidist. Isegi Valge Maja enda poolt märtsikuus väljastatud majandusraport väidab, et tollide tulemuseks on eelkõige senisest kõrgemad tarbijahinnad ja kahanev tarbimine. Washingtoni kaubanduskoja rahvusvaheliste suhete osakond hoiatas ühtlasi, et pingete eskaleerimine võib tuua Pekingist hoopis soovitust vastupidise reaktsiooni.

Trump lubas juunis toimunud G20 tippkohtumisel Osakas president Xi Jinpingile, et edaspidiseid tolle ei tule. Trumpi kaubandusdelegatsioon andis talle neljapäeval siiski märku, et kaubandusleppe sõlmimisest on asi hetkel veel väga kaugel ja seda ei pruugi üldse tulla. Hiina on võtnud väidetavalt kasutusele venitustaktika, lootuses, et Trump võib kaotada järgmised presidendivalimised. Kõnelused pidid siiski sujuma «konstruktiivselt» ning kaks osapoolt vähemalt räägivad omavahel.