Brüsselist naasev Maive Rute: Eestis on rohkem vabadust

Otsus tulla Eestisse sündis enne, aga see konkretiseerus tänu sellele, et Eesti Pank kuulutas välja asepresidendi konkursi. Tegelikult oli mul juba viimase aasta jooksul tekkinud plaan tulla Eestisse, aga ma poleks tingimata sel aastal tagasi tulnud. Otsisin ikkagi töökohta, mis pakuks erialast väljakutset ja oleks põnev.

Esiteks jookseb mul välismaal 15. aasta. Laulupeo juubeliaastal leidsin end mõtlemast mõtteid, et nüüd on saanud korjelendu, kogemusi ja häid ideid välismaal koguda küll ja küll, on aeg mesipuu poole tagasi lennata. Teiseks, mõtlesin, et kui tagasitulekut väga kaugele edasi lükata, võib ka juba vanuse mõttes tekkida takistusi, sest Eesti kultuuris võtavad noored sageli asju eest vedada. Mõtlesin, et ei tasu päris pensioniiga ära oodata, vaid tulla ajal, mil saaks veel uut tööalast karjääri luua.