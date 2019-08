Võrukeste ootustele rahamasinast tõmmati kriips peale, sest see alles kolis

«Võru maakonna omavalitsused tegid ettepaneku tuua maakonda RMK, kuna Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 nimetab Võru maakonna võimaliku spetsialiseerumise ja eelisarendatava kasvuvaldkonnana metsandust ja puidutöötlemist. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ rõhutab majandusvaldkonna tegevussuundadena nelja spetsiifilist suunda: toidutootmine, puidutöötlemine ja mööblitootmine, turism ning kaitseväe majanduslik mõju,» märkis Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots oma pöördumises.

Tema hinnangul aitaks RMK kolimine Võrumaale arendada puidusektorit, samuti mitmekesistaks ja stabiliseeriks see riigi majandust ning aitaks luua koostööd ettevõtete, Kagu-Eesti Puiduklastri, Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Eesti Maaülikooli, Luua Metsanduskooli ja Räpina Aianduskooli vahel, selgitas Toots.

Lisaks RMK kolimisega Kagu-Eestisse saab tema sõnul kaaluda ka keskkonnaameti looduskaitseosakonna ning metsaosakonna ja sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse töötajate ületoomist Kagu-Eestisse. Arenduskeskuse hinnangul on asutuste ja töötajate ümberkolimisel mitu eelist: saab kokku hoida asutuse halduskulusid, mis on Võru maakonnas oluliselt madalamad, teiselt poolt on Võrumaa eluasemeturg soodne, piirkond turvaline ja kogukond toetav.

Eesti riigihalduse minister Jaak Aab vastas küsimusele, et kas tema ettepanekut toetab, väga positiivselt, öeldes, et tema viiks palju ametiasutusi Tallinnast minema. RMK juhatuse esimees Aigar Kallas aga arvas, et Võrumaale kolida oleks muidugi hästi tore, ainult et nad eelmine aasta juba kolisid Lääne-Virumaale, ning iga aasta kolida ei taha.

Valitsuse Meedianõunik Maria Murakas lisas, et ettepanek valitsuses arutlusele ei tule, sest RMK on juba kolitud Sagadisse, ning viinud ka töökohti erinevatesse Eesti osadesse. Võrumaal on Kallase järgi juba 36 inimest 700st, kes RMK heaks töötavad. Inimeste arv sõltub ta sõnul sellest, kui palju kusagil metsa on.