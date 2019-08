Helme: aktsiisilangetus on kasvatanud alkoholi müüki põhjapiiril

Helme rääkis valitsuse pressikonverentsil, et esialgsed numbrid on väga julgustavad ning ministrile tundub, et valitsuse maksumuudatuse eesmärgid hakkavad täituma. Samas ütles ta, et ära tuleks oodata järgmise nädala maksuaruanded juulikuu kohta ja septembris selgub juba pikem trend.

Rahandusminister märkis, et müüjad tulid koheselt aktsiisilangetusega kaasa ning seetõttu ostavad eestlased nüüd ka alkoholi vähem Lätist ja rohkem Eestist. Helme selgitas, et see oligi eesmärk, sest aktsiisimäärasid langetati, kuna eestlased ostsid alkoholi välismaalt ja Soome turistid võtsid siit üha vähem alkoholi kaasa.

Peaminister Jüri Ratas ütles samas, et ühe kuu pealt on järeldusi veel vara teha. Seejuures rõhutas ta, et Eesti ei lähe kindlasti kaasa aktsiisiralliga ning tarbitavaid alkoholikoguseid tuleb tema sõnul ka jälgida.

Eestis langetati 1. juulist õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid 25 protsendi võrra.