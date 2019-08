Eesti lennukihooldaja Magnetic MRO avab Hiinas uue keskuse

Keskuse avab Magnetic MRO koostöös osaniku, Hiina ettevõttega Hangxin Aviation Services Co. Ltd, pakkudes klientidele valikut kõige populaarsematest mootorihällitüüpidest nagu näiteks CFM56-5A/B, CFM56-7B ja V2500, teatas lennukihooldaja börsile.

EngineStands24 ärijuht Daiva Žemaitė ütles, et uue keskuse avamine toetab EngineStands24 peamisi strateegilisi eesmärke – kasvada geograafiliselt ja suurendada veelgi mootorihällide portfooliot.

EngineStands24 plaan on pakkuda laiemat teenust kui vaid pelgalt mootorihällide rentimine, just mootorialuste haldamine ja tõhus kulude kontroll on ettevõtte üks peamisi eesmärke.