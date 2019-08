Veterinaarameti keldris hoitud ohtlikud kemikaalid ärritasid töötajaid

Tööinspektor avastas, et ohtlikke kemikaale hoiustati maja keldrikorrusel, kus ventilatsioonisüsteem on kogu majaga ühine ning ohtlikke kemikaale sisaldav õhk satub maja õhuringlusesse.

«Hetkel on probleem lahendatud sellisel viisil, et keldris olev ventilatsiooniava on kaetud Makroflexiga, mis aga viis kogu maja ventilatsioonisüsteemi tasakaalust välja. Selline lahendus ei ole aktsepteeritav juba ventilatsioonisüsteemi edasise mittetoimimise tõttu ning niimoodi on häiritud õhuvahetus kogu hoones,» sõnas inspektsioon märgukirjas.