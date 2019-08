Universaalset postiteenust pakub järgneval viiel aastal AS Eesti Post

Universaalse postiteenuse osutamise geograafiline piirkond on kogu Eesti ning tegevusluba väljastatakse viieks aastaks, alates 9. oktoobrist kuni 2024. aasta 8. oktoobrini.

Konkurentsiameti energeetika- ja postiosakonna juhataja Margus Kasepalu kinnitas juunis BNS-ile, et 2. aprillil välja kuulutatud konkursil oli ainuke pakkuja AS Eesti Post.

Riigifirma juhatuse esimees Ansi Arumeel teatas juunis, et universaalse postiteenuse osutamine on Eesti Posti peamine ülesanne ja vereringe ning teenus on langevast kasutusest hoolimata Eesti inimestele oluline.