USA keskpank langetas baasintressi

Baasintress on nüüd vahemikus 2,0-2,5 protsenti.

Viimati langetati baasintressi 2008. aasta rahanduskriisi ajal, mil see kukutati peaaegu nulli. Viimastel aastatel on baasintressi pidevalt tõstetud. Aastal 2018 tõsteti baasintressi neljal korral.

USA president Donald Trump ütles teisipäeval enne keskpanga kahepäevast rahapoliitika istungit, et ootab sellelt märkimisväärset baasintressi langetamist.

«Ma tahan näha suurt kärbet,» ütles Trump ajakirjanikele Valges Majas ja lisas, et tahab näha lõppu kespanga rahapoliitika karmistamisele.

Keskpanga president Jerome Powell on viidanud maailmamajanduse seisundi nõrgenemisele kui tähtsale tegurile, miks mõned keskpankurid näevad tugevamat alust rahanduspoliitika lõdvendamisele - seda isegi olukorras, kus USA tööpuudus on viimase 50 aasta madalaimal tasemel ja börsiindeksid on rekordkõrgustes.