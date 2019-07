Uus nõue tõstab diislikütuse hinda

Järgmise aasta algus pöörab kütuseturu pea peale. Ühe seaduse järgi peab nii bensiini- kui ka diislikütuse liiter sisaldama kümme protsenti biokütust ja teise seaduse järgi peavad kütusemüüjad vähendama süsihappegaasi heitekogust kuus protsenti. CO 2 vähendamiseks on tanklakettidel laias laastus kolm varianti: suurendada biokütuse osakaalu liitri kohta, suurendada gaasiliste kütuste või elektrienergia müüki või osta CO 2 kvooti.