Eesti-Läti aktsiisipalaganis algab järgmine vaatus

Sarnaselt Eestiga, kes langetas 1. juulist kange ja lahja alkoholi aktsiisi veerandi võrra, on ka lätlastel aktsiiside vähendamine ajaloos esimene. Eesmärk on pealtnäha lihtne ja loogiline: hoida kiivalt kinni plahvatuslikult kasvanud aktsiisituludest, mis neile tänu Eesti maksutõusudele ja õitsvale piirikaubandusele sülle vajusid. Kolme aastaga on lätlaste aktsiisilaekumine tõusnud üle 50 protsendi.