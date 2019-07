Ringsu sadamas süttis luksuslik mootorjaht, Ruhnu päästekomando suitsusukelduja kustutas kahjutule

Ruhnu päästekomando liikme Heiki Kukk ütles, et päästjad jõudsid sündmuskohale kolme minutiga, lisaks kutselisele päästjale Kukele reageerisid kolm vabatahtlikku. Tulekahju kustutamiseks tuli päästjal CAFS vahtkustutiga sukelduda mootorjahi suitsu täis masinaruumi. Kukk ütles, et õnneks olid Ruhnu päästjad just hiljuti saanud uue varustuse ja läbinud suitsusukeldumise ning CAFS-kustuti kasutamise koolituse.