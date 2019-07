Eesti hakkab senisest tugevamini pitsitama variomanikega firmasid

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist Taivo Põrk ütles, et kui need andmed on esitamata, muutub igasugune majandustegevus keeruliseks - näiteks võib pangateenuste kasutamine olla oluliselt piiratud. Kohustatud isikute ring, kes peaks seda ärisuhte loomisel kontrollima, on samas laiem kui lihtsalt pangad.