Soome meedia: kange alkoholi müük on pärast aktsiisilangetust Eestis oluliselt tõusnud

Rimi poeketi kommunikatsioonijuht Katrin Bats ütles, et kange alkoholi müük Rimi poodides on mullu juuliga võrreldes kasvanud umbes veerandi võrra.

Ka Rimis ei ole lahja alkoholi müük oluliselt muutunud. Sarnaselt Lemberile leidis ka Bats, et üheks põhjuseks on jahe ilm.

«Alles hiljem sel aastal saame me statistikat laiemalt vaadata ja näha maksulangetuse päris mõju. Siiski on juba selge, et sellel on mõju,» lausus ta.