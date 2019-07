Lätis langeb homsest alkoholiaktsiis

Läti rahandusministeeriumi hinnangul on Eesti otsuse mõju lõunanaabrite eelarvele 92 miljonit eurot, mistõttu soovitati langetada kange alkoholi aktsiisi 15 protsendi võrra. Ministeeriumi hinnangul on aktsiisilangetuse negatiivne mõju Läti riigieelarvele 32 miljonit eurot.

Seimi rahanduskomisjoni esimees Martins Bondars ütles juuli alguses, et aktsiisimäärasid võidakse muuta ka pärast 29. veebruarit, kuid see sõltub riigieelarve aruteludest ning Läti ja Eesti vahelisest suhtlusest, mis on vajalik «vältimaks kahe riigi astumist aktsiisisõtta».