Neivelt: me peame hakkama vähem tarbima ja saastama

Neivelt ütles Vikerraadio päevakommentaaris , et pöörase majanduskasvu tagaajamise asemel võiks me võtta hoopis uue eesmärgi: vähendame Euroopas igal järgmisel aastal tarbimist ühe protsendi aastas ja niimoodi kakskümmend viis aastat järjest.

Ettevõtja leidis muuhulgas, et me peaks hakkama tegema tooteid, mis peaksid oluliselt kauem vastu kui praegused, veelgi enam, seda võiks hakata riiklikult reguleerima, et müüdavate kaupade garantii ja vastupidamise aeg oleks piisavalt pikk.