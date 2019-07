Rattabuum: Bolt kahekordistab tõukerataste arvu Tallinnas

Kase sõnul on kõik ettevõtte renditavad tõukerattad pidevalt töös. «Kuna rattad on pidevas sõidus, on selge, et mõnel rattal esineb aeg-ajalt tehnilisi probleeme. Meie mehaanikud teevad head ja kiiret tööd ja pärast hooldust saame rattad jälle tänavatele saata. Seni ei ole me pidanud õnneks ühtegi ratast maha kandma,» lisas Kase.