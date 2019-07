Kõrge kvoodihinnaga maadelnud Eesti Energia koondas 350 inimest

See, kas ja kui palju Eesti Energia veel töötajaid koondab, selgub Sutteri sõnul augusti lõpuks, kui valminud on uued turuanalüüsid ja uus tootmisanalüüs.

«Strateegiast lähtudes oleme viimastel aastatel teinud olulisi investeeringuid oma tooteportfelli mitmekesistamiseks ning see suund jätkub ka tulevikus. CO2 hind survestab küll hetkel märkimisväärselt põlevkivist elektri tootmist, kuid samas on tõusnud ka elektri turuhind. See on suurendanud ettevõtte teiste ärisuundade, eelkõige taastuvenergia kasumlikkust,» kommenteeris Avila.