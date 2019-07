Bolti konkurentidel läheb kehvasti

Mõlemad ettevõtted on suurte kahjumite tõttu tugeva surve all ning ka aktsia hind liigub allpool avaliku esmaemissiooni (IPO) märkimishinda.

Koondatavad 400 töökohta moodustab kolmandiku Uberi turundusüksusest, kus on kokku 1200 inimest, teatas Uberi pressiesindaja. Uberi koondamistest kirjutas esimesena The New York Times.

The Wall Street Journal kirjutab, et ärijuhtide (COO – Chief operating officer) tähtsus on suurte börsiettevõtetes kahanemas. Kui 2000. aastal oli 48 protsenti uuritud 673 börsiettevõttest ärijuhi ametikoht, siis eelmisel aastal oli see ametikoht vaid 32 protsendil ettevõtetest.