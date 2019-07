Eesti idu aitab Austraalia veinimeistritel pettusi tuvastada

Guardtime’i tarneahela valdkonna tegevjuht David Shorthouse kirjeldas, et kui Austraalia vanima veinipiirkonna Clare Valley veinimeister Jeff Grosset ja viinamarjakasvataja David Travers oma ideega lagedale tulid, võtsid nad kohe tuld.

Nimelt on probleem selles, et täna moodustavad võltsitud veinid mitme miljardi dollari suuruse globaalse turu, mistõttu on tarbijad väga ettevaatlikud ja nõudlikud.