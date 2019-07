Eestisse tulnud Brasiilia iduettevõtja: kodumaal töötati meile vastu

Brasiilia ebakindel õiguslik keskkond pani idufirma juristid otsima ettevõttele sõbralikumat õigusruumi. «Võrdlesime erinevaid riike ka muude regulatsioonide ja kulude aspektist ning kuna Euroopa on üks meie sihtturge tulevikus, oligi kõige sobilikumaks paigaks just Eesti,» selgitas ta.

Startup Estonia juht Maarika Truu ütles, et startup-viisa aitab ka Eesti idufirmadel kiiremini kasvada. «Eelmine aasta oli Eesti iduettevõtluse rekordaasta – meie ettevõtetesse investeeriti umbes 350 miljonit eurot,» tõdes Truu, kelle sõnul on ilmne, et lõviosa sellest läheb uute töökohtade loomisse – just startup-viisa on olnud selle kiire kasvu pandiks, tagades, et nende ettevõtete areng ei pidurdu töökäte puudumise tõttu.