Rahahädas Uber koondab ligi kolmandiku globaalsest turunduspresonalist

Töötajate koondamine on ilmselt katse kärpida kulutusi, sest ettevõte teenib pidevalt tohutut kahjumit. Uber kaotas ainuüksi selle aasta esimeses kvartalis 1,01 miljardit dollarit. Firma läks maikuus börsile, kuid suurt edu sellest ei tulnud. Lisaks on hakanud aeglustuma ka Uberi käibe kasv - võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvas Uberi käive möödunud kvartalis ainult üheksa protsenti.