Reisijaid sõidutavad ületöötanud bussijuhid

Mitu ATKOs töötavat või töötanud bussijuhti kinnitas, et juhid on sageli roolis rohkem, kui on kirjas nende töölepingus. Skeemi võti seisneb kahes lepingus. Nimelt töötavad bussijuhid vastavalt olukorrale ja vajadusele kas pikaajalise töölepingu või lühiajalise käsunduslepingu alusel, millega osutavad firmale bussijuhi teenust. Nõnda tekib olukord, kus paberite järgi bussijuht küll puhkab, kuid tegelikult istub ikkagi roolis ja vastutab reisijate elu eest.