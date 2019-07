Eesti Pank sai üllatava asepresidendi

Alates 2005. aastast on Rute töötanud kõrgetel ametikohtadel Euroopa Komisjonis. Ta on Euroopa Komisjonis muuhulgas vastutanud ettevõtluspoliitika kujundamise ning teaduse ja innovatsiooni rahastamise programmide eest ning on praegu Komisjoni teadusteenistuse (JRC) asepeadirektor.

Enne Euroopa Komisjoni tööleasumist juhtis ta sihtasutust KredEx. Rutel on ärijuhtimise magistrikraad Doonau Ülikoolist Austrias ja rahvusvahelise poliitika magistrikraad Brüsseli Rahvusvaheliste Suhete ja Strateegiauuringute keskusest. Samuti on ta end täiendanud Harvardi ülikoolis.

«Maive jäi teiste kandidaatide hulgas silma muu hulgas oma laialdaste rahvusvaheliste töökogemustega. Need tulevad kindlasti kasuks Eesti ja Eesti Panga esindamisel keskpankade koostöös eurosüsteemis ja mujal. Samuti usun, et Maive taust teistsuguste organisatsioonide juhina toob uusi ja värskeid vaatepunkte ka keskpanga juhtimisse,» ütles Eesti Panga president.

«Eesti Pank on üks Eesti riigi alustalasid, väärikas ja kaalukas institutsioon. Keskpangana on ta samas Euroopa ühise raha tagaja. Leian, et koos inimeste ja kaupade vaba liikumisega on just euro üks neid projekte, mida eurooplased hindavad kõige kõrgemalt. Pärast mitmeid aastaid Brüsselis innustab mind väga võimalus kaasa aidata Eesti kasvule ja arengule. Mõistagi soovin panustada ka Eesti Panga organisatsiooni ja teenuste edendamisse. Usun, et mu varasemad töökogemused Eestis finantsvallas ja Brüsselis annavad selleks hea aluse,» märkis asepresidendiks kinnitatud Rute.