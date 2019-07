Võlgades Muhu Leiva saatus püsib noateral

Edasi plaanitakse minna läbi ettevõtte saneerimise, mis tähendab pankroti vältimist läbi võlausaldajate nõuete vähendamise või ajatamise. «Loodan, et see on teostatav plaan. Saneerimisavalduse plaanime esitada lähipäevil,» ütles Sepping.